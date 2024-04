Ralf Rangnick, atual técnico da Áustria, confirma conversas com Bayern de Munique

"Também informei a federação austríaca" sobre estes contatos, continuou. "Temos uma verdadeira relação de confiança".

O Bayern procura um novo treinador desde fevereiro quando veio a público a notícia de que o clube não contaria com Tuchel na próxima temporada.

A imprensa alemã noticiou o possível interesse do Bayern no treinador do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, que há dez dias se sagrou campeão da Bundesliga, e no técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, mas os dois renovaram recentemente com os respectivos empregadores.

"Me sinto muito bem" com a Áustria, continuou Rangnick. "Neste momento não há razão para negociar [o interesse do Bayern] de forma intensa e específica".

"Se o Bayern me dissesse 'queremos você', eu teria que me perguntar se é o que eu quero", explicou.

O treinador de 65 anos tem um grande desafio pela frente na Eurocopa para superar um grupo que inclui também França, Holanda e Polônia.