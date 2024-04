FMI chega a acordo com Equador para crédito de US$ 4 bilhões

O corpo técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Equador "chegaram a um acordo" para um empréstimo de cerca de 4 bilhões de dólares (20,6 bilhões de reais na cotação atual) ao longo de quatro anos, informou a instituição financeira em um comunicado.

Ambas as partes "chegaram a um acordo a nível de pessoal (técnico) sobre um programa de 48 meses de políticas econômicas e reformas estruturais (...) no âmbito do Serviço Ampliado do Fundo (SAF)", mas ainda está sujeito à aprovação do conselho de administração da organização, detalha o FMI em comunicado publicado nesta quinta-feira (25).

O SAF permite corrigir deficiências financeiras estruturais a longo prazo.