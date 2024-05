R$ 60 milhões para o show da Madonna, e o povo, merece isso?

Um vídeo com o desabafo espontâneo de um cidadão não identificado em frente ao Copacabana Palace sobre os gastos investidos para o show da Madonna no Rio de Janeiro viralizou e provocou intenso debate nas redes sociais.



"É safadeza uma estrutura dessa, rapaz, investindo caro, R$ 60 milhões para Madonna andar daqui ali ó, cantar quatro músicas. E o povo sofrendo de fome, o povo sofrendo de estrutura, o trabalhador ganhando mil reais, e Madonna ganhando 60 milhões em um dia. A Madonna num hotel de luxo. E o povo? Sofrendo. O povo... saúde não tem, educação não tem, segurança não tem. Uma estrutura cara dessa aqui. Uma artista nem de casa nossa é, vem de fora. Dentro do Copacabana Palace, nosso dinheiro, nosso dinheiro. E o povo merece isso?

O povo merece sim e merece muito mais. Além de arte, diversão e lazer, o povo merece respeito por parte dos gestores públicos, estes sim, os principais responsáveis pelos direitos básicos à educação, saúde, segurança pública e também cultura.



O apoio às críticas do cidadão é reforçado justamente por sabermos, como brasileiros, que a riqueza produzida no país, incluindo no campo das artes, do turismo e do entretenimento, não são revertidos para atender as necessidades básicas da população. Apesar do caráter democrático da cultura, o acesso e os benefícios gerados seguem a mesma dinâmica de desigualdade que estrutura o país.

Show no Rio tem números estratosféricos

De fato, todos os números que envolvem a turnê de Madonna, que terá em Copacabana neste sábado (3) seu encerramento, são estratosféricos. Criada para celebrar os 40 anos de carreira da maior estrela da música pop mundial, The Celebration Tour foi lançada em outubro de 2023, em Londres, e percorreu 15 países atraindo multidões de fãs às 80 apresentações.



No Rio, única cidade a receber o show em área aberta e gratuita, a expectativa é que mais de 1,5 milhão de pessoas assistam presencialmente ao que tem sido chamado de maior público da história de Madonna, sem contar as transmissões ao vivo pela tv e internet.



Para montar toda a estrutura do espetáculo, que terá o maior palco da turnê e envolve mais de 200 profissionais que desembarcaram no Brasil junto com a cantora, serão investidos cerca de R$ 60 milhões, sendo 10 milhões da Prefeitura do Rio, mais 10 milhões do Governo do Estado e o restante entre os patrocinadores privados, o Itaú e a Heineken.



Desses R$60 milhões, R$17 milhões serão para pagar o cachê da diva pop. De acordo com a previsão da revista Billboard, The Celebration Tour vai render à Madonna mais de US$ 100 milhões, que se somarão à sua fortuna calculada em US$ 580 milhões (mais de R$ 3 bilhões).



Mas afinal tudo que envolve Madonna tem potencial estratosférico. Tem sido assim há quatro décadas. Não somente em termos de valores com a venda de discos, shows, livros, filmes e uma infinidade de peças e acessórios, mas principalmente no impacto cultural e político da artista.



Sinônimo de coragem e rebeldia, com suas performances artísticas e também posicionamentos fora dos palcos, Madonna capitaneou uma verdadeira transformação comportamental em direção à liberdade sexual e independência de gênero. Com isso ela se tornou uma das maiores representações das lutas por direitos das mulheres e das comunidades LGBTQIA+ no mundo.