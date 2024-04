Gigante petrolífera saudita Aramco se torna "grande patrocinador global" da Fifa

A gigante petrolífera saudita Aramco se tornou o "grande patrocinador global" da Federação Internacional de Futebol (Fifa) até o final de 2027, anunciou nesta quinta-feira (25) a entidade.

O acordo de quatro anos, cujo valor não foi comunicado, permite à empresa estatal da Arábia Saudita, único país candidato à organização da Copa do Mundo de 2034, tornar-se patrocinadora da Fifa "com direitos que cobrem vários eventos", incluindo a Copa do Mundo masculina de 2026 que será organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, e a Copa do Mundo feminina que será realizada um ano depois.

A poderosa monarquia do Golfo, rica em petróleo mas muitas vezes criticada por suas violações dos direitos humanos, investiu bilhões de dólares no esporte global nos últimos anos, uma estratégia que faz parte do projeto 'Visão 2030' para transformar o reino num país de negócios e turismo, reduzindo a sua dependência dos rendimentos provenientes da energia fóssil.