Trump acusa Biden de comandar "governo da Gestapo"

Por Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou seu rival democrata, o atual presidente Joe Biden, de dirigir uma "governo da Gestapo" em um discurso privado a doadores, no qual também atacou procuradores envolvidos nas acusações criminais que enfrenta, de acordo com uma gravação ouvida pelos meios de comunicação norte-americanos.

Trump, cuja própria retórica suscitou acusações de tendências fascistas por parte de grupos de direitos civis e outros críticos, fez a comparação com a polícia nazista no regime alemão da Segunda Guerra Mundial em um evento para doadores no sábado à noite em seu resort Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida.