Universidade de Columbia se torna trincheira de estudantes contra conflito em Gaza

"Estavam aqui pacificamente e foram tratados com desprezo. Todos nós somos tratados com desprezo", reclama o jovem, para quem os estudantes "são punidos coletivamente" para que se voltem contra os manifestantes.

Felipe Poelling, 19, aprova o movimento: "São meus colegas, acredito que saibam por que estão lutando, admiro isso."

- 'Longe demais' -

Autoridades de Columbia, assim como parte da classe política, principalmente os republicanos, acusam os manifestantes de antissemitismo, devido às suas palavras hostis a Israel, um grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio.

A universidade ameaçou expulsar os alunos que participam do protesto, que responderam convocando seus simpatizantes a se manifestarem no campus ou em frente à instituição. "Tomar nosso campus é a única resposta a uma instituição que não segue suas próprias normas ou regras éticas", disseram ontem os líderes do protesto, em entrevista coletiva.

Perto do campus, o estudante de ciência política David, que preferiu não informar o sobrenome, diz estar chateado. Ele quer o fim "do derramamento de sangue" nos dois lados do conflito.