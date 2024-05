Centros de acolhimento distribuem solidariedade a vítimas de chuvas torrenciais no Brasil

"Tem muita gente que perdeu até a vida. Eu ergo a mão ao céu e agradeço a Deus por estar vivo. Porque bens materiais, com ajuda de uma pessoa ou de outra, a gente vai conseguindo", afirma à AFP este desempregado, que diz rezar para poder encontrar logo um novo lar.

"Depois que eu saí, [a água] subiu cada vez mais então acho que agora foi perda total mesmo. Não teve como salvar nada", explica.

- Pilhas de doações -

No centro cultural Aldeia dos Anjos, que abriga cerca de vinte desabrigados, vários voluntários distribuem roupas e produtos de higiene.

Cobertores, camisetas, roupas íntimas, chinelos, escovas de dentes: as doações se amontoam em pilhas no centro de acolhimento e tudo é selecionado com cuidado.

"Pode pegar mais, porque se molhar, depois não consegue secar", diz um voluntário a Claudio Almiro, que escolha algumas meias.