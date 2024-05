Menina indígena resgatada em 2023 na Amazônia colombiana não conseguiu andar por 20 dias

A mais velha das crianças indígenas que ficaram perdidas em 2023 por 40 dias na floresta da Colômbia disse ter rastejado metade do percurso devido aos ferimentos que sofreu no acidente do avião, de acordo com um avanço da investigação, publicado nesta quinta-feira (2) pela autoridade aeronáutica.

Lesly Mucutuy, com 13 anos no acidente, foi a heroína do caso de sobrevivência que correu o mundo. Ela protegeu seus três irmãos enquanto vagavam pela Amazônia colombiana, onde caiu a aeronave em que viajavam em 1º de maio do ano passado, supostamente por problemas no motor.

Estavam acompanhados de sua mãe, que faleceu junto com outros dois adultos.