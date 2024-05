TSE descarta tese da Lava Jato da convicção sem provas para absolver Moro

O tribunal considerou apenas o custo da pré-campanha ao Senado pelo Paraná, que teria ultrapassado o limite de gastos em 17,47%, percentual que não justificaria a cassação de mandato. Os ministros também consideraram que, como não há regras claras sobre a pré-campanha em legislação, não seria possível punir o candidato por suposto ilícito.

Cármen Lúcia fez questão de ponderar no voto: "Não estamos julgando outras situações da vida, estamos julgando esse caso especifico". Ressaltou que a conduta de Moro não era "exatamente o modelo ético de comportamento na pré-campanha", mas não haveria motivo suficiente para justificar punição.

Em caráter reservado, dias antes do julgamento, ministros do TSE diziam que o clima não era de cassação do mandato do senador. Eventual punição ao ex-juiz agora poderia soar como uma atitude vingativa e revanchista a Corte em relação à Lava Jato e ao espectro ideológico que Moro representa.

De quebra, o julgamento do TSE cumpre a função de hastear bandeira branca em direção ao Senado, que vive relação conflituosa com o Judiciário. A absolvição de Moro pode ser o início de uma relação pacífica do tribunal com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que foi pessoalmente pedir pelo colega ao ministro Alexandre de Moraes.