Panamenhos sonham em reviver 'bonança' perdida

É "um país muito pequeno para o número de candidatos (oito) que temos à presidência e não sei em quem votar" no domingo, acrescentou.

Andrés Vlieg, que compra no mercado as verduras que oferece em sua loja na cidade satélite de Arraiján, também lamenta porque "as vendas neste momento estão um pouco lentas".

Antes havia "uma bonança incrível, o panamenho tinha trabalho em todos os lugares, não lhe faltava nada, estava tudo bem", disse à AFP o comerciante de 53 anos.

Muitos panamenhos sentem saudades da situação econômica de uma década atrás, quando houve um boom imobiliário sem precedentes e grandes projetos de infraestruturas, como a expansão do Canal do Panamá e a construção do primeiro metrô da América Central.

O Panamá tem uma economia de serviços dolarizada, com atrativos para investimentos estrangeiros, um sistema financeiro internacional e a maior zona franca da América Latina. Seu motor, o canal interoceânico, contribuiu com 2,54 bilhões de dólares para o Tesouro em 2023.

O PIB panamenho cresceu 7,3% em 2023 segundo o governo e 6,5% segundo o Banco Mundial, acima da média latino-americana (2,2%, segundo a Cepal).