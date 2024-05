Brasil e Argentina pedem à diretora da OMC que avance em questões agrícolas

Brasil e Argentina pediram no sábado (4) à diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, que oriente as negociações paralisadas em Genebra sobre subsídios agrícolas, que consideram fundamentais para garantir a segurança alimentar global.

Okonjo-Iweala ouviu a proposta na sede da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), em Montevidéu, que visitou no âmbito dos 30 anos da Declaração de Marrakech, com a qual foi concluída a Rodada Uruguai do GATT e estabelecida a OMC.

"É muito importante avançar no tema agrícola", disse o embaixador do Brasil na Aladi, Antonio Ferreira Simões. "Aqui, na América do Sul, no Cone Sul, se produz 30% dos alimentos do mundo. Se nós tivermos um mundo com menos subsídios agrícolas, nós poderemos produzir ainda mais".