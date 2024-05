Cannes aguarda premiação sob impacto de filme iraniano

A 77ª edição do Festival de Cannes anuncia a premiação neste sábado (25), ainda sob o impacto de "The Seed of the Sacred Fig", do cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, que sacudiu o evento com um filme sobre as mulheres e a liberdade em seu país.

"The Seed of the Sacred Fig" foi exibido na sexta-feira, após vários dias de dúvida sobre a presença de Rasoulof, que revelou no início do festival que precisou fugir de seu país.

Refugiado na Alemanha, condenado em seu país natal a oito anos de prisão e a receber chibatadas, Rasoulof compareceu ao tapete vermelho e conquistou o público com a dramática história de um juiz, sua esposa e suas filhas, arrastados pelo redemoinho dos protestos que abalaram o Irã após a morte da jovem Mahsa Amini em 2022.