Lando Norris (McLaren) vence GP de Miami, seu 1º triunfo na F1

Pelo rádio, o espanhol pediu que ele fosse penalizado, mas os comissários não investigaram a manobra do mexicano.

Piastri aproveitou a aposta agressiva de 'Checo' para subir do sexto para o terceiro lugar e acabou estragando a estratégia das Ferraris ao ultrapassar Leclerc e se tornar o primeiro perseguidor de Verstappen.

O holandês, que admitiu ter dificuldade de adaptação à pista no último fim de semana, saiu dos limites em uma curva e bateu em um cone que caiu na pista, provocando a entrada do safety car.

Com a entrada do holandês nos boxes, Piastri assumiu a liderança da corrida na 24ª volta. Pouco depois, foi o australiano quem parou e permitiu que seu companheiro Norris mantivesse a liderança graças a mais uma entrada do safety car devido a uma batida do dinamarquês Kevin Magnussen que mandou o americano Logan Sargeant contra o muro.

Na segunda posição, Verstappen foi atrás de Norris mas foi o britânico, com pneus mais novos, quem aumentou a vantagem.

Faltando 20 voltas para o final, o britânico já estava 2 segundos à frente do atual campeão e depois ganhava ainda mais terreno sobre o holandês, que reclamava no rádio do desempenho de sua Red Bull.