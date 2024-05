Motorista com sinais de embriaguez bate Audi em carro de app em Campinas

O motorista de um carro de luxo bateu na traseira de um Nissam Versa que pertencia a um motorista de transporte de aplicativo. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (18), na rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

O veículo Audi bateu na traseira de um Nissan, com três pessoas, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). Com o impacto, o carro que fazia transporte por aplicativo colidiu contra uma mureta de proteção e na sequência contra um caminhão.

O motorista do Audi se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo a pasta, ele apresentava sinais de embriaguez e foi determinado que ele fizesse o procedimento. Na delegacia, ele foi submetido a um exame clínico no IML.