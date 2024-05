Canal Al Jazeera não está mais acessível em Israel (AFP)

A transmissão televisiva da Al-Jazeera em Israel foi interrompida neste domingo (5), após a decisão do governo de "fechar" o canal do Catar no país e apreender o seu equipamento, observaram os jornalistas da AFP em Jerusalém.

Os canais árabe e inglês da Al-Jazeera exibem uma mensagem sobre fundo preto que diz: "De acordo com a decisão do governo, a transmissão do canal Al-Jazeera foi suspensa em Israel". Os sites do canal permaneceram acessíveis através da rede móvel israelense.

