Papa recebe crianças palestinas e ucranianas no Vaticano (2)

Os menores vieram da Ucrânia, do hospital de Lviv, e perderam as pernas ou as mãos, e também os pais, um sofrimento psicológico que se soma ao físico. O sinal mais evidente de tanta dor são as próteses artificiais para substituir os membros mutilados.

"Mas também há cicatrizes que não podem ser vistas, como as das vítimas do tráfico de seres humanos", acrescenta o jornal do Vaticano.

O grupo também conta com crianças de Belarus, Indonésia e da Palestina, com as quais o Pontífice se conectou graças a uma videochamada feita através do celular oferecido pelo sacerdote Marcin Schmidt, secretário-geral da Fundação Global 5P, organizador da viagem a Roma por ocasião da "Jornada Mundial da Criança".

O encontro ocorre um dia após Francisco receber um vídeo no qual é saudado por várias crianças da Faixa de Gaza, palco de um violento confronto entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

O grupo que participou da gravação faz parte da paróquia latina Sagrada Família de Gaza e desenvolveu uma faixa colorida com os dizeres em italiano e árabe: "Obrigado, papa Francisco, por estar sempre conosco". (ANSA).