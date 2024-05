Presidente da Guatemala propõe reforma ao Congresso para destituir procuradora questionada

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, apresentou no domingo (5) ao Congresso uma reforma jurídica que permitiria o afastamento da procuradora-geral, Consuelo Porras, que colocou em risco a sua ascensão ao poder com investigações questionáveis.

"Decidi apresentar ao Congresso da República uma iniciativa de reforma da lei orgânica do Ministério Público, que abrirá caminho para a responsabilização da procuradora-geral [...] e destituição do seu cargo no marco da lei", disse Arévalo em mensagem no rádio e na televisão.

Esta é a iniciativa mais forte do presidente social-democrata nos seus quase 120 dias de mandato contra a procuradora, que é sancionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia por ser considerada "corrupta".