Carlos e Eduardo Bolsonaro viraram 'surfistas' do dilúvio

Em vídeo repostado pelo pai, Carlos realçou a solidariedade dos voluntários. "O trabalho dos civis está sendo fundamental para esse primeiro momento de alinhamento e de entendimento do que está acontecendo", disse. O "entendimento" de Carlos exclui as reações institucionais à crise gaúcha.

Na véspera, Lula realizara sua terceira visita ao Rio Grande do Sul. Anunciara, em São Lepoldo, medidas de socorro direto às vítimas das enchentes. Entre elas um Pix de R$ 5,1 mil a cerca de 240 mil famílias e a promessa de prover moradia a 100% dos desabrigados que não terão como retornar às suas casas.

O interesse súbito de Carlos pelo suplício dos gaúchos contrasta com seu tradicional descaso pela emergência climática. Em julho de 2019, em meio a uma onda de frio que derrubou as temperaturas no Sul e no Sudeste do Brasil, Carluxo postou no ex-Twitter: "Só por curiosidade: quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global e quando está frio fora do normal como é que se chama?"

Só por curiosidade: quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global e quando está frio fora do normal como é que se chama? -- Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 7, 2019

Em dobradinha com o irmão, Eduardo Bolsonaro deixou-se filmar passeando de jet ski sobre as águas que inundaram a cidade gaúcha de Eldorado do Sul. Antes, bateu bumbo nas redes socias para alardear que destinara uma de suas emendas orçamentárias para o Rio Grande do Sul. Coisa de R$ 1 milhão.

A antiga aversão de Eduardo aos alertas científicos sobre as variações climáticas revela que o barulho que produz no Rio Grande do Sul é cenográfico. Seu tambor é vazio por dentro.