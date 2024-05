Protestos estudantis pró-Palestina se espalham pela Europa

Os protestos de estudantes para exigir que suas universidades rompam quaisquer laços com Israel devido à guerra na Faixa de Gaza se espalharam nesta terça-feira (7) pela Europa, com forças policiais realizando intervenções na França, Holanda e Alemanha.

Alunos de algumas universidades de elite, inspirados em seus colegas nos campi americanos, multiplicaram as ocupações em salas de aula e centros acadêmicos.

Exigem, em particular, o fim das parcerias com instituições israelenses, como forma de sanção para a ofensiva devastadora lançada por Israel contra Gaza, após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro.