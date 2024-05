Documentário 'Let It Be' sobre os Beatles volta remasterizado meio século depois

"George não conseguiu gravar muitas músicas porque John e Paul eram prolificamente brilhantes", disse à AFP Jonathan Clyde, diretor da produtora Apple Corps, fundada pelos próprios Beatles para cuidar de seus interesses.

"John conheceu Yoko (Ono) e estava seguindo sua própria jornada, Paul estava fazendo o que queria e Ringo começou a fazer filmes", acrescentou Clyde.

- Show no telhado -

O documentário mostra os "Fab Four" nos ensaios e sessões de gravação do álbum "Let It Be". A parte final apresenta um show surpresa de 40 minutos no telhado do prédio de sua gravadora em Savile Row, em Londres.

Clyde explicou que o filme cobriu um período em que os Beatles tentaram reacender o mesmo espírito que tinham quando começaram a se apresentar no Cavern Club de Liverpool e na cidade alemã de Hamburgo.

Mas essa tentativa foi prejudicada pela separação da banda em abril de 1970, um mês antes do lançamento do documentário, que o tornou injustamente uma "espécie de pós-escrito estranho do final de sua carreira", acrescentou Clyde.