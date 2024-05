A diversidade de sementes, um tesouro para a adaptação à mudança climática

"O que mudou um pouco desde sua inauguração em 2008 é o que entra", explica ele. Se no início eram colhidas principalmente sementes de plantas "domesticadas", como o trigo ou a cevada, a reserva agora acolhe cada vez mais espécies silvestres.

Muitas vezes estas possuem "genes particularmente interessantes face à mudança climática", sublinha.

- Modificação genética -

A domesticação das plantas é "o resultado de milhares de anos e inúmeras experiências", lembra Fowler, um cientista americano especializado em sementes.

Seria "arrogante" pensar que as ferramentas atuais de engenharia genética, mesmo as mais sofisticadas, poderiam reproduzir esta riqueza "em pouco tempo", diz este pesquisador de 74 anos, afirmando que esta opção é "muito mais" cara "do que conservar a diversidade de sementes nestes bancos".

Para Hawtin, a modificação genética desempenhará "um grande papel, (mas) o problema é saber o que modificar". "A resposta de uma planta à mudança climática depende de dezenas de milhares de genes", explica ele.