Djokovic estreia em Roma com vitória fácil sobre Moutet e é atingido por garrafa

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, se classificou, nesta sexta-feira (10), para a terceira rodada do Masters 1000 de Roma ao vencer o francês Corentin Moutet, 83º no ranking da ATP, por 6-3 e 6-1, e logo depois do jogo, foi atingido por uma garrafa térmica de plástico.

Segundo um vídeo publicado pelo site do italiano La Gazzetta dello Sport, o impacto ocorreu após a partida, quando Djokovic estava distribuindo autógrafos para os espectadores.

O jogador caiu no chão após o impacto da garrafa e rapidamente uma pessoa do seu entorno o socorreu. Ele ficou durante um tempo no local antes de retornar ao vestiário.