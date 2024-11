Ex-indicado por Trump, Gaetz afirma que não vai voltar ao Congresso

Por Moira Warburton e Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) - O ex-deputado Matt Gaetz disse nesta sexta-feira que não vai voltar ao Congresso no próximo ano, um dia após desistir da indicação para liderar o Departamento de Justiça do presidente eleito Donald Trump em meio a alegações de uso de drogas e sexo com menores de idade.

"Eu ainda vou estar na luta, mas será de uma nova posição. Não pretendo fazer parte do 119º Congresso", disse Gaetz, um republicano da Flórida que havia conquistado mais um mandato no Parlamento, em uma entrevista ao ativista de direita Charlie Kirk.