EUA não acredita que Rússia ganhará terreno na Ucrânia

Desde a invasão russa e o início da guerra em fevereiro de 2022, os Estados Unidos desembolsaram mais de US$ 50 bilhões (R$ 257 bilhões) em ajuda para a Ucrânia, segundo o Pentágono.

No fim de abril, o Congresso aprovou uma ajuda militar e econômica adicional no valor de US$ 61 bilhões (R$ 314 bilhões) para Kiev.

