Sem Neymar, mas com Vini Jr e Endrick, Dorival divulga lista de convocados para Copa América

A principal novidade é a inclusão do atacante Evanilson, do Porto, enquanto ficaram de fora estrelas que disputaram os últimos grandes torneios pelo Brasil, como Thiago Silva e Casemiro. O atacante Neymar, lesionado, também está fora.

Dorival Júnior disse que ele foi convocado para suprir a ausência do atacante Richarlison, do Tottenham, que sofreu uma lesão na manhã desta sexta-feira.

- Aposta nos jovens -

O treinador continua apostando na juventude no seu processo de renovação da Seleção, e convocou 11 jogadores com até 25 anos de idade, enquanto apenas três selecionados têm mais de 30 anos: o goleiro Alisson (31) e os laterais Danilo (32) e Wendell (30).

O jovem atacante do Palmeiras Endrick, de 17 anos e já acertado com o Real Madrid, e o atacante do Girona Savinho, de 19 anos, são os rostos mais visíveis da nova geração brasileira, na qual também se destacam o zagueiro do Paris Saint-Germain Lucas Beraldo (20 anos) e o lateral do Girona, Yan Couto (21).

Apesar do pouco tempo no comando da equipe, Dorival garantiu que espera que os convocados assimilem rapidamente suas propostas.