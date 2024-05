CIJ anuncia audiências nesta semana sobre a ofensiva israelense em Rafah

A Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciou nesta terça-feira (14) que realizará audiências esta semana sobre a ofensiva israelense em Rafah, a pedido da África do Sul, que exige a retirada das tropas de Israel da cidade da Faixa de Gaza.

A principal instância judicial da ONU ouvirá os advogados da África do Sul na quinta-feira (16) e a resposta de Israel no dia seguinte, indicou um comunicado.

A África do Sul pede à CIJ que exija de Israel a garantia de que o país vais se "retirar imediatamente e cessará sua ofensiva militar" em Rafah e "tomará imediatamente todas as medidas eficazes para garantir e facilitar o acesso sem entraves à Gaza" para a assistência humanitária, de acordo com o pedido publicado na semana passada.