Google oferecerá respostas geradas por IA em seu motor de busca

Com a mudança, muitos dos resultados de buscas do Google apresentarão uma "visão geral" ("overview") gerada por inteligência artificial no topo da página, antes da listagem típica de links e recursos.

As respostas do mecanismo de busca, geradas pela tecnologia Gemini AI do Google, oferecem um ou dois parágrafos de explicação com links para as fontes on-line que forneceram as informações.

"Você pode perguntar qualquer coisa que tiver em mente ou qualquer coisa que precisar fazer - da pesquisa ao planejamento ao 'brainstorming' - e o Google cuidará do trabalho braçal", afirmou a chefe da equipe do Google Search, Liz Reid.

A mudança parece ser uma resposta à pressão crescente de outros buscadores alimentados por IA, como o Perplexity, e os rumores sucessivos de que a OpenAI, criadora do ChatGPT, está desenvolvendo sua própria ferramenta de busca com inteligência artificial.

Criadores de conteúdo e pequenos editores estão nervosos com a mudança, pois temem que os usuários deixem de navegar através dos diferentes sites para encontrar informação.

A consultoria Gartner prevê que o tráfego na rede oriundo dos motores de busca deve cair 25% em 2026 pela introdução de "robôs" ("bots") de inteligência artificial e outros recursos.