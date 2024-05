Meryl Streep, modelo de estrela hollywoodiana, recebe homenagem em Cannes

- 'A família vem primeiro' -

Streep nunca se deixou levar pela fama, preferindo viver discretamente em sua casa, onde criou quatro filhos.

"Ser famosa interfere em muitas coisas", disse uma vez. "Minha família realmente está em primeiro lugar. Sempre esteve e sempre estará".

Nascida como Mary Louise Streep em junho de 1949, filha de um executivo farmacêutico de Nova Jersey e uma mãe artista comercial, Streep estudou em uma escola de elite e começou a atuar em peças de teatro.

Ela continuou sua trajetória na prestigiosa faculdade de artes Vassar College. Estudou Inglês e Teatro, antes de ganhar uma bolsa para estudar Drama em Yale, onde se formou em 1975.

No mesmo ano, estreou na Broadway com "Trelawny of the Wells", peça pela qual recebeu excelentes críticas. Dois anos depois, estreou no cinema com o drama da Segunda Guerra Mundial, "Julia".