Ederson está fora da última rodada do Inglês e da Copa da Inglaterra

O goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City, está fora do último jogo da equipe no Campeonato Inglês e da final da Copa da Inglaterra devido a uma "pequena fratura órbita ocular", anunciou o clube nesta quinta-feira (16).

Ederson se lesionou na vitória do City por 2 a 0 sobre o Tottenham na terça-feira, depois de um choque com o argentino Cristian Romero.

O goleiro não vai enfrentar o West Ham no próximo domingo, no jogo que pode selar o quarto título inglês consecutivo dos 'Citizens'.