Ministro de Israel ameaça renunciar se plano para Gaza não for aprovado

"Além de manter o controle de segurança israelense, estabelecer uma administração americana, europeia, árabe e palestina que gerencie os assuntos civis na Faixa de Gaza e estabeleça as bases para uma alternativa futura que não seja nem o Hamas nem (Mahmoud) Abbas", disse ele, referindo-se ao presidente da Autoridade Palestina.

Ele também pediu a normalização dos laços com a Arábia Saudita "como parte de um movimento geral que criará uma aliança com o mundo livre e o mundo árabe contra o Irã e seus afiliados".

Netanyahu respondeu à ameaça de Gantz neste sábado, tachando suas exigências de "palavras vazias cujo significado é claro: o fim da guerra e uma derrota para Israel, o abandono da maioria dos reféns, deixando o Hamas intacto e o estabelecimento de um Estado palestino".

O Exército israelense luta contra os combatentes do Hamas na Faixa de Gaza há mais de sete meses.

Mas, nos últimos dias, surgiram grandes divisões no gabinete de guerra israelense depois que os combatentes do Hamas se reagruparam no norte de Gaza, uma área onde Israel havia dito anteriormente que o grupo havia sido neutralizado.

Netanyahu foi pessoalmente criticado na quarta-feira pelo Ministro da Defesa Yoav Gallant por não descartar a possibilidade de um governo israelense em Gaza após a guerra.