'Exigimos respostas': multidão marcha por desaparecidos da ditadura no Uruguai

"Me lembro de ter dito: 'Isto vai terminar no dia em que todos nós desaparecermos'. Me enganei. Porque depois andei pela Espanha e encontrei gente de novas gerações remexendo ossos", declarou Mujica aos jornalistas, em alusão às vítimas da Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e da ditadura de Francisco Franco, que durou até 1975.

"Há coisas que os seres humanos não esquecem mais", frisou.

Segundo um levantamento recente do centro de pesquisa Usina de Percepção Cidadã, 56% da população no Uruguai acredita que as ações do Estado para encontrar os desaparecidos foram insuficientes.

