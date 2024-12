'Ainda estou tremendo', diz vereador que viu ponte desabar em Tocantins

O vereador Elias Junior (Republicanos), de Aguiarnópolis (TO), filmou o momento em que a Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira começou a cair, neste domingo (22). Ele foi ao local para denunciar a estrutura precária do equipamento.

O que aconteceu

A gravação, feita por um amigo, começa com o vereador mostrando uma rachadura na lateral da ponte. Enquanto ele fala sobre a estrutura, a ponte começa a desabar. "Olha Elias. Sai daí", grita o amigo.

No vídeo, é possível ver um trecho do começo da ponte, no lado de Aguiarnópolis, cedendo. Depois, o vereador e amigos se afastam do local e mostram o centro da ponte após o desabamento.