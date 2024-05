China liberta jornalista detida por cobertura da pandemia

Ela foi detida em maio de 2020 e condenada sete meses depois a quatro anos de prisão por "provocar brigas e problemas", uma acusação frequentemente utilizada para silenciar a dissidência.

A libertação estava prevista para 13 de maio, mas a falta de informações sobre o seu paradeiro gerou a suspeita entre ativistas e ONG de que ela ainda estava detida.

Em um vídeo curto publicado nesta quarta-feira pela RSF, a jornalista, vestida de pijama, parece confirmar sua libertação.

"A polícia me libertou da prisão às cinco da manhã de 13 de maio e me enviou para a casa do meu irmão mais velho em Xangai", afirma Zhang no vídeo, com voz baixa e hesitante.

"Obrigado a todos pela ajuda e preocupação, desejo o melhor a vocês (...) Não há muito mais que eu possa falar", acrescenta.

A RSF informou que recebeu o vídeo "por meio de um intermediário".