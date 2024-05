Fundador do Fórum Econômico Mundial deixa seu cargo de diretor-executivo

O anúncio da saída de Schwab após mais de 40 anos no comando do Fórum marca o término de uma transformação iniciada em 2015, para passar de "organização gerida por seus fundadores a outra em que um presidente e uma junta diretiva assumem a responsabilidade executiva", afirmou a entidade.

Schwab, nascido em Ravensburg, na Alemanha, em 1938, era um professor de negócios da Universidade de Genebra, pouco conhecido no cenário internacional quando fundou o precursor do Fórum atual, um órgão com ênfase na Europa.

Mais tarde ampliou o escopo para o que acabou se tornando um encontro de grandes empresários, pessoas influentes e políticos que realizam palestras em mesas redondas e nos corredores do Fórum.

Mas os críticos do evento argumentam que as reuniões são um espaço livre para o lobby das empresas.

nl/rjm/gv/an/mb/dd/fp

© Agence France-Presse