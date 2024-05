Guatemala investiga suposta rede de tráfico de pessoas que operava em ministério

Embora a existência desta rede tenha sido divulgada na mídia local em 2018, durante o governo do ex-presidente Jimmy Morales (2016-2020), mas sem denúncias do Ministério Público, ela voltou a ser revelada após a ministra das Comunicações, Jazmín de la Vega, ter sido demitida pelo presidente Bernardo Arévalo, por não cumprir os prazos de pagamento a algumas construtoras.

Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, De la Vega disse ter feito uma denúncia ao presidente em janeiro, quando assumiram os cargos, e lamentou ter sido ignorada.

Arévalo garantiu que a denúncia está a cargo da Comissão Nacional Contra a Corrupção, criada para cumprir sua principal promessa de campanha.

Palomo assegurou que, segundo a ex-ministra, "as jovens" mencionadas na denúncia estavam "ligadas a uma unidade do Micivi", sem que estivessem claras as razões de seu trabalho.

"Aparentemente existia um catálogo que era distribuído entre as pessoas envolvidas; entendo que exista esse catálogo físico; é lamentável e triste", acrescentou Palomo.

A comissão solicitou à unidade do Micivi envolvida no caso um relatório explicando as ações contra esta suposta máfia, que "se estabeleceu na pasta em administrações de governos anteriores".