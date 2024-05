Wall Street fecha em baixa em mercado que teme juros altos por mais tempo

"O mercado de títulos públicos foi o primeiro a reagir, seguido pelas ações", observou Sosnick.

O rendimento dos papéis do Tesouro com vencimento em dez anos se aproximou de 4,50%, antes de cair para 4,47%. Ontem, o papel havia fechado com 4,42% de rendimento.

No mercado de ações, as gigantes tecnológicas Apple (-2,11%), Amazon (-1,14%) e Alphabet (-1,65%) fecharam com queda significativas.

Entre os perdedores do dia, a produtora de eventos Live Nation despencou 7,81%, depois que o Departamento de Justiça a processou em um tribunal federal sob a acusação de práticas contrárias à livre concorrência. O governo quer uma cisão entre a Live Nation e sua filial de venda de ingressos Ticketmaster.

