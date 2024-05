Grêmio goleia The Strongest (4-0) em sua volta à Libertadores após enchentes no RS

O Grêmio voltou em grande estilo à Copa Libertadores-2024: o time gaúcho venceu no estádio Couto Pereira em Curitiba o The Strongest por 4 a 0, líder e já classificado no Grupo C, depois de ficar quase um mês sem jogar futebol devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

O tricolor, comandado pelo técnico Renato Portaluppi, deu uma alegria à sua torcida após a tragédia ambiental através de gols do ponta-esquerda venezuelano Yeferson Soteldo (14'), do lateral João Pedro (49'), e dos atacantes Galdino (66') e Gustavo Nunes (88').

Com a vitória, o Grêmio (agora com 6 pontos) deixou a última colocação da chave, e vai disputar uma vaga nas oitavas de final nos dois jogos que ainda tem pendentes.