Política da ala à esquerda dos trabalhistas britânicos denuncia que foi afastada das listas das eleições de julho

Diante das críticas à sua carta, Abbott pediu desculpas e retirou seus comentários "completamente e sem reservas".

"O racismo adota muitas formas e é completamente inegável que o povo judeu sofreu seus efeitos monstruosos, assim como os irlandeses, o povo nômade e muitos outros", reagiu.

Mas o partido iniciou uma investigação, que ainda não se tornou pública.

A mulher revelou em suas declarações à BBC que havia sido readmitida nas fileiras parlamentares do Partido Trabalhista nesta semana, porém não permitiram que ela concorra nas eleições de 4 de julho.

Desde sua chegada à frente do Partido Trabalhista em 2020, Keir Starmer se esforçou para se mostrar intolerante ao antissemitismo, depois que seu antecessor, Jeremy Corbyn, foi acusado de permitir que esse tipo de preconceito se expandisse no seio do partido.

O caso dessa deputada próxima a Corbyn, expulso do partido em 2020 por essas acusações, parece representar o primeiro grande obstáculo na campanha do líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, grande favorito para vencer as eleições.