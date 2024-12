Suspeito de ataque a mercado de Natal alemão é preso sob acusação de homicídio

Uma placa em homenagem às vítimas trazia em letras grandes a palavra “Por quê?”.

Um magistrado ordenou que o suspeito, identificado na mídia alemã como Taleb A., ficasse em prisão preventiva antes do julgamento. O homem está sob acusação de cinco homicídios, múltiplas tentativas de homicídio e múltiplas lesões corporais graves, informou a polícia em comunicado.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente se o suspeito tinha um advogado.

Entre as vítimas havia um menino de nove anos e quatro mulheres de 52, 45, 75 e 67 anos, segundo o comunicado da polícia. Entre os feridos, cerca de 40 tinham ferimentos graves ou críticos.

As autoridades disseram que o suspeito do ataque usou os pontos de saída de emergência para dirigir até o mercado natalino, onde acelerou e se lançou sobre a multidão, atingindo mais de 200 pessoas em um ataque com duração de três minutos. Ele foi preso no local.

As autoridades alemãs não deram o nome do suspeito e a mídia alemã informou seu nome apenas como Taleb A., de acordo com as leis de privacidade locais.