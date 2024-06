Wall Street fecha com resultados mistos, Dow Jones se destaca

A inflação se manteve estável em abril, um alívio para os americanos após o aumento no início do ano que trouxe aos mercados o temor de que as taxas de juros altas se prolonguem por muito mais tempo.

O índice PCE de inflação, o preferido pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), publicado nesta sexta-feira, registrou um aumento de preços anual em abril de 2,7% e de 0,3% em relação a março.

Os dados estão em linha com o esperado pelos analistas.

A inflação subjacente, uma medida-chave para a economia, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, também se manteve estável na medição anual, em 2,8%, mas na comparação mensal teve até mesmo uma ligeira queda de 0,2%.

"O relatório foi um alívio, na medida em que o índice subjacente registrou seu menor avanço em quatro meses", comentou Chris Low, da FHN Financial.

Mas, após um bom começo, alguns índices mudaram de tendência, com o Nasdaq chegando a registrar uma perda de quase 2% em alguns momentos.