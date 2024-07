Kamala Harris pede votos para evitar futuro de 'caos, medo e ódio' com Trump

Os líderes democratas no Senado e na Câmara dos Representantes, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, respectivamente, expressaram seu apoio a ela nesta terça-feira, engrossando uma longa lista que inclui vários governadores, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, a influente legisladora Nancy Pelosi e até a filantropa Melinda French Gates, ex-esposa do cofundador da Microsoft Bill Gates, além do ator George Clooney.

O poderoso sindicato metalúrgico USW se juntou à onda de entusiasmo, destacando em um comunicado que Kamala sempre defendeu os interesses dos trabalhadores.

O único democrata de peso que ainda não se posicionou publicamente é o ex-presidente Barack Obama.

A última pesquisa Reuters/Ipsos realizada dois dias depois de Biden desistir da disputa dá à vice-presidente uma ligeira vantagem nas intenções de voto: 44% contra 42% para Trump.

Kamala também conta com o apoio de Biden, que a cobre de elogios desde domingo.

O presidente retorna à Casa Branca nesta terça-feira depois de passar quase uma semana isolado em sua casa em Delaware devido à covid-19. Biden fará um discurso à nação na noite de quarta-feira para explicar os motivos que o levaram a desistir da disputa por um segundo mandato.