Bailarinos da cerimônia de abertura de Paris-2024 suspendem ameaça de greve

O acordo alcançado nesta quarta-feira significa que os dançarinos mais mal pagos receberão entre 160 e 240 euros (970 e 1450 reais) a mais por sua apresentação na noite de sexta-feira, disse à AFP um membro do sindicato envolvido nas negociações.

Alguns deles protestaram na segunda-feira durante os ensaios no rio Sena, parando e levantando os punhos por oito minutos.

A greve ameaçou prejudicar a cerimônia em um país conhecido por suas disputas trabalhistas.

Os trabalhadores do setor público francês ameaçaram fazer greve ou parar de trabalhar antes dos Jogos Olímpicos para exigir bônus extras durante o evento, de 26 de julho a 11 de agosto, que coincide com as férias de verão.

O governo concedeu um pagamento extra de até 1.900 euros (11.500 reais) para a polícia e os trabalhadores municipais de Paris.

A cerimônia de abertura será realizada ao longo de um trecho de 6,4 quilômetros do rio Sena, com a expectativa de que até 7.000 atletas naveguem pelo rio em 85 barcos.