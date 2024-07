Fantasma da covid-19 paira sobre os Jogos Olímpicos de Paris

Vários corredores, entre eles o campeão olímpico de VTT Tom Pidcock, foram afetados pela covid-19 durante a Volta.

Pidcock abandonou a corrida, mas outros, com sintomas leves, continuaram, como o galês Geraint Thomas.

As autoridades sanitárias francesas mantêm a calma. "Não há risco de que haja muitos casos. A covid está aqui, houve um pico, leve e longe dos anos 2020-2021-2022, no fim de maio e no começo de junho, com uma desaceleração depois", ressaltou o ministro delegado da Saúde, Frédéric Valletoux, em declarações à rádio France Info na terça-feira.

Em seu boletim semanal, a Santé Publique France (agência nacional de saúde pública) admite que há indicadores virológicos "em leve aumento" nos estabelecimentos médicos, mas "estável" nos hospitais.

"Acompanhamos muito de perto com as autoridades sanitárias francesas. Não há nenhuma recomendação específica", ressaltou o presidente do comitê organizador (COJO), Tony Estanguet.

O organismo lembra que o álcool em gel está disponível em todas as sedes e na Vila Olímpica, recordando os gestos habituais preventivos - lavagem das mãos - e, em caso de suspeita, limitar os contatos.