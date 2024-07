Paris-2024 'mais rápida, mais alta, mais forte' também graças à IA

- Cibersegurança impulsionada por IA -

Quanto aos serviços de cibersegurança, a Eviden, braço especializado do grupo francês de informática Atos, está a cargo do apoio tecnológico da americana Cisco, enquanto os organizadores esperam que os Jogos sejam submetidos a um grande número de ataques cibernéticos (de oito a dez vezes mais do que o Jogos de Tóquio, realizados em 2021 devido à pandemia).

Um exemplo de ferramenta disponibilizada às equipes pela Cisco é o XDR, que torna visíveis os níveis de ameaças em tempo real, alertando sobre endereços IP com comportamento anômalo, por exemplo, e elimina ameaças irrelevantes por meio de Inteligência Artificial.

"Quando se trata de lidar com 4 bilhões de incidentes potenciais ou eventos de segurança cibernética, não se pode fazer isso sem IA", disse à AFP Eric Greffier, diretor de tecnologia da Cisco para as Olimpíadas.

"Temos que limpar estes eventos para manter apenas os temas sobre os quais não temos certeza (...) e vamos manter o poder humano para os temas que a IA não consegue tratar de forma automatizada", acrescentou. "Isso é o que permite ser eficaz".

- 5G privado e 8K -

Além da IA, Paris 2024 será uma Olimpíada 100% 5G, com redes de telecomunicações "mais rápidas" e a introdução do 5G privado (uma rede móvel adaptada a uma área geográfica específica por meio do uso de uma frequência).