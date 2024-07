Ponte ferroviária estratégica na Índia completa conexão com a Caxemira

Com o custo de US$ 24 milhões (R$ 126,4 milhões), ela faz parte da linha ferroviária de 272 quilômetros que começa na cidade de Udhampur, quartel-general do comando norte do exército, e termina em Baramulla, uma cidade comercial perto da linha de controle com o Paquistão.

A empresa estatal Indian Railways afirma que a ponte é "talvez o maior desafio de engenharia de qualquer projeto ferroviário na história recente da Índia".

Espera-se que a construção estimule o desenvolvimento econômico e o comércio, reduzindo o custo do transporte de mercadorias.

Mas o general reformado Hooda afirma que o seu principal impacto será revolucionar a logística em Ladakh, região que faz fronteira com a China.

A Índia e a China, os dois países mais populosos do mundo, são rivais que disputam uma influência estratégica no Sul da Ásia, e a sua fronteira de 3.500 km tem sido uma fonte de tensão constante.

"Tudo, desde um alfinete até equipamento militar importante... tem de ser transportado por estradas e armazenado em Ladakh durante seis meses todos os anos, antes que as estradas fechem no inverno", disse Hooda.