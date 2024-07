Incêndio florestal avança e destrói parte de cidade turística canadense de Jasper

Um intenso incêndio florestal destruiu parte da cidade turística de Jasper, no oeste do Canadá, no centro do popular parque nacional onde os bombeiros continuam enfrentando as grandes paredes de chamas nesta quinta-feira (25), em meio a uma onda de altas temperaturas.

O governo canadense anunciou o envio de tropas do Exército à região para ajudar os socorristas nas tarefas de resgate, que também esperam poder contar com a chegada das chuvas previstas.

A emergência do incêndio foi declarada na tarde de quarta-feira. Os 25 mil moradores da cidade e turistas que estavam na reserva natural foram evacuados durante a noite de segunda para terça-feira.