Multidão se reúne na Comic-Con enquanto Marvel prepara grande reinvenção

A Prime Video, da gigante Amazon, apresentará a segunda temporada de sua série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", que busca conquistar o público após as críticas mornas de sua temporada de estreia, há dois anos.

Além disso, no âmbito do recente sucesso de adaptações de videogame para as telonas, como "Fallout" e "The Last of Us", a Amazon levará os espectadores ao submundo da máfia japonesa com "Like a Dragon: Yakuza", baseado nos jogos de sucesso da Sega.

Mas para muitos, a Comic-Con é, sobretudo, um espaço para se vestir como personagens da Disney ou temidos samurais, conhecer pessoas com os mesmos interesses e trocar revistas e histórias em quadrinhos.

O evento acontecerá de quinta-feira (25) até o próximo domingo (28).

