China anuncia exercícios aéreos e marítimos perto de recife disputado com as Filipinas

As Forças Armadas chinesas já foram enviadas para as imediações do atol de Scarborough nos últimos anos, mas Jay Batongbacal, diretor do Instituto de Assuntos Marítimos e Direito do Mar, com sede em Manila, afirmou à AFP que as manobras desta quarta-feira são a evidência de que "tornaram mais agressivas".

"Foi feito para intimidar", acrescentou Batongbacal. "Definitivamente foi para enviar uma mensagem, uma demonstração de força", acrescentou.

O porta-voz militar filipino, Xerxes Trinidad, disse que os relatos iniciais "não mostram vestígios de atividade militar chinesa" perto do atol de Scarborough, além da presença habitual de "navios da milícia marítima chinesa".

Ele afirmou, no entanto, que três navios chineses "acompanharam" as manobras das Filipinas e seus três países aliados.

Nos últimos meses, os confrontos entre navios chineses e filipinos no Mar da China Meridional se tornaram mais intensos, inclusive nas proximidades de um navio de guerra encalhado há alguns anos por Manila no banco de areia de Ayungin, nas ilhas Spratly.

Um dos incidentes mais graves aconteceu em junho, quando militares chineses armados com facas e um machado abordaram navios filipinos perto do recife.