Governo da Nicarágua destitui chefe da escolta de Ortega por 'insubordinação'

O ex-embaixador da Nicarágua na Organização dos Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, exilado nos Estados Unidos, comentou na rede social X que a destituição de Acuña "deveria abrir os olhos de milhares de agentes policiais" na Nicarágua.

"Ortega os abraça, os promove, pede que matem em seu nome, até o dia em que eles não são mais úteis e os joga no lixo. Ditadores não têm amigos. Acuña entendeu isso tarde demais", afirmou McFields.

- "Quantos?" -

Acuña é o oficial em serviço ativo mais importante a ser destituído pelo governo de Ortega, alvo de sanções da comunidade internacional por sua conduta autoritária.

"Se este é um fato que foi amplamente conhecido, quantos mais não são de conhecimento público?", indagou à AFP um membro do Grupo de Reflexão de Ex-prisioneiros Políticos nicaraguenses na Costa Rica, que pediu para não ser identificado.

Em maio, as autoridades nicaraguenses instalaram uma unidade médica na casa do general aposentado Humberto Ortega, irmão do presidente Daniel Ortega e crítico do governo. A medida foi interpretada como prisão domiciliar por meios opositores.