Província fronteiriça russa declara estado de emergência por incursão de tropas ucranianas

O chefe do Estado-Maior do Exército russo, Valery Gerasimov, informou a Putin que "a penetração em profundidade do inimigo no território foi interrompida pela aviação e artilharia", em uma reunião transmitida pela televisão.

"A situação operacional segue sendo difícil nas zonas fronteiriças. Para eliminar as consequências da entrada de forças inimigas, tomei a decisão de declarar o estado de emergência na província de Kursk", anunciou na rede social Telegram o governador da província, Alexey Smirnov.

A guarda nacional russa anunciou que reforçou a proteção da central nuclear de Kursk, localizada a cerca de 60 km da Ucrânia.

O alcance dos avanços ucranianos não está claro. Segundo o canal no Telegram Rybar, próxima ao Exército russo, as tropas ucranianas tomaram vários povoados e teriam chegado ao sul de Sudzha, uma cidade de 5.500 habitantes localizada a 10 km da fronteira.

Evgeny Shestopalov, um sacerdote desta cidade, afirmou em um vídeo divulgado pela mídia russa que Sudzha estava "em chamas" e que alguns habitantes procuraram abrigo em sua igreja.

Uma emissora de televisão local divulgou imagens de edifícios destruídos, destroços e crateras provocadas por explosões no centro da cidade.